Bursa'da 62 yıldır ağzında gülle geziyor koronavirüsten koruduğunu söylüyor

Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor. Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor... Bakın dev çınarın gül merakı nasıl başlamış.