Bursa'da 62 yıldır ağzında gülle geziyor koronavirüsten koruduğunu söylüyor
BURSA'da Ali Rıza Karan (89), sigarayı bıraktıktan sonra ağzından bir an olsun düşürmediği gülün; koronavirüse karşı koruduğunu söylüyor.
Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, gülü o kadar seviyor ki, yaz kış ağzında gülle dolaşıyor. Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor. Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor... Bakın dev çınarın gül merakı nasıl başlamış.
62 senedir ağzında gülle geziyor: Doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu. Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 62 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor.
'Gül dede' diyorlar: Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor. Ağzında taşıdığı gülün kendisini korona virüse karşı koruyacağına inanan yaşlı adam birde virüsten korkmadığını belirtiyor.
62 yıldır gül tiryakisi olduğunu ifade eden Ali Rıza Karan şu cümleleri kurdu: