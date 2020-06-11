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Abdüllatif Şener'den Erdoğan ve ailesiyle ilgili çirkin paylaşım

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter hesabından küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

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Twitter hesabındaki skandal paylaşımına"Erdoğan Ailesi..." diyerek başlayan Şener, kendince eleştirilerde bulundu.

CHP'li vekil şu küstah ifadeleri kullandı;

"Erdoğan Ailesi... Ülkenin üzerine çökmüş... İş yok, umut yok! Nüfus artıyor, Çalışanlar azalıyor... Allah beterin beterinden saklasın... Mart’ta işsizler değil, Umutsuzlar patlamış!" Şener'in küstahlığına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

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