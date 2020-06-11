Abdüllatif Şener'den Erdoğan ve ailesiyle ilgili çirkin paylaşım
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter hesabından küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldı.Abone ol
Twitter hesabındaki skandal paylaşımına"Erdoğan Ailesi..." diyerek başlayan Şener, kendince eleştirilerde bulundu.
CHP'li vekil şu küstah ifadeleri kullandı;
"Erdoğan Ailesi... Ülkenin üzerine çökmüş... İş yok, umut yok! Nüfus artıyor, Çalışanlar azalıyor... Allah beterin beterinden saklasın... Mart’ta işsizler değil, Umutsuzlar patlamış!" Şener'in küstahlığına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Erdoğan Ailesi...— Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) June 10, 2020
Ülkenin üzerine çökmüş...
İş yok, umut yok!
Nüfus artıyor,
Çalışanlar azalıyor...
Allah beterin beterinden saklasın...
Mart’ta işsizler değil,
Umutsuzlar patlamış!