Hatay'da kaynak ustası okuma aşkıyla 60 yaşında doktora yaptı
HATAY'da 42 yaşında açık liseyi bitirip üniversite okuyan, 54 yaşında akademisyen olan yılların kaynak ustası Mehmet Yusuf Çelik, geç başladığı okuma serüvenine 60 yaşında doktora diploması alarak devam ediyor.
Antakya'da zorlu hayat koşulları ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle ilkokuldan sonra okulunu bırakmak zorunda kalan Çelik, kaynak ustalığından akademisyenliğe varan yaşam öyküsü ve mücadele azmiyle takdir topluyor. Açık liseyi 42 yaşında bitirdikten sonra üniversite sınavına giren ve Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Çelik, mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı.
Bununla da yetinmeyen Çelik, bu yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde doktorasını da tamamlayarak eğitim kariyerinde büyük başarı elde etti. MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak kariyerine devam eden Çelik'in, okuma aşkıyla verdiği mücadele gençlere örnek oluyor.
Okumak benim içimde hiç sönmeyen bir ateşti
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumanın kendisini için bambaşka bir anlam ifade ettiğini söyledi. İçindeki okuma sevgisini anlatırken duygulu anlar yaşayan Çelik, şunları kaydetti:
"Ben uzun yıllar okulun önünden geçemedim işime giderken hep ara sokakları kullandım okula bakamadım. Otobüse bindiğimizde okula giden çocukları gördüğüm zaman içim paramparça olurdu eve gelince ağlardım ama yine çalışmaya devam ettim. Okumak benim içimde hiç sönmeyen bir ateşti ve fırsat elime geçtiğinde de bunu gerçekleştirmeye gayret ettim. Sosyal yaşantımdan, ailem ve arkadaşlarımdan çok fazla ödün vermek zorunda kaldım ama hepsine değdi."
"Diplomamı annemin elinden almayı çok isterdim"
Kaynakçılığı da severek yaptığını ifade eden Çelik, ustalık yaptığı dönemlerde birçok çırak ve kalfa yetiştirdiğini aktardı. Üniversiteye başladığı yıllarda yaşından dolayı sınıfındaki genç öğrencilerin kendisini garipsediklerini fakat daha sonra hepsiyle çok iyi dost olduğunu belirten Çelik, üniversite yıllarında birçok talihsizlik yaşadığını vurguladı