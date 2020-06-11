Hatay'da kaynak ustası okuma aşkıyla 60 yaşında doktora yaptı

Okumak benim içimde hiç sönmeyen bir ateşti

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumanın kendisini için bambaşka bir anlam ifade ettiğini söyledi. İçindeki okuma sevgisini anlatırken duygulu anlar yaşayan Çelik, şunları kaydetti:



"Ben uzun yıllar okulun önünden geçemedim işime giderken hep ara sokakları kullandım okula bakamadım. Otobüse bindiğimizde okula giden çocukları gördüğüm zaman içim paramparça olurdu eve gelince ağlardım ama yine çalışmaya devam ettim. Okumak benim içimde hiç sönmeyen bir ateşti ve fırsat elime geçtiğinde de bunu gerçekleştirmeye gayret ettim. Sosyal yaşantımdan, ailem ve arkadaşlarımdan çok fazla ödün vermek zorunda kaldım ama hepsine değdi."