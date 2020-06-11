Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
KONYA'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde, 15 kişide koronavirüse rastlanması üzerine mahalle karantinaya alındı. Böylelikle Ilgın ilçesinde karantina uygulanan mahalle sayısı 2'ye çıktı.Abone ol
Yaklaşık 450 nüfuslu Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaların tedavi ve takip işlemleri hemen başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı.
Ilgın Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon işlemleri başlattı. Filyasyon ekipleri 12 kişinin temasa geçtiği kişileri saptamak için çalışmalarını sürdürüyor.
1 mahalle daha karantinada
Ilgın'da, 15 kişide koronavirüse rastlanması sonucu Beykonak Mahallesi'nin de karantinaya alınmasıyla birlikte karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.
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