HABER /  YEREL
ADV En ilgi çekici online teknolojimizle bize her yer Üsküdar!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde, 15 kişide koronavirüse rastlanması üzerine mahalle karantinaya alındı. Böylelikle Ilgın ilçesinde karantina uygulanan mahalle sayısı 2'ye çıktı.

Abone ol

Yaklaşık 450 nüfuslu Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaların tedavi ve takip işlemleri hemen başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı.

Ilgın Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon işlemleri başlattı. Filyasyon ekipleri 12 kişinin temasa geçtiği kişileri saptamak için çalışmalarını sürdürüyor.

1 mahalle daha karantinada

Ilgın'da, 15 kişide koronavirüse rastlanması sonucu Beykonak Mahallesi'nin de karantinaya alınmasıyla birlikte karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da göle kayıkla açılıp Fatiha okuyorlar! Bakın sebebi ne Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun savunduğu FETÖ'cü bakın kim çıktı!
Özel okul ücretlerine zam geldi! En düşük özel okul ücreti ne kadar?
Türkiye'den ABD'ye Ayasofya yanıtı! Dini özgürlükler raporu tepki çekmişti
Cinayeti vicdan azabı çözdü! Şeytani plan 'pes' dedirtti
TBMM'de Deniz Baykal tartışması! Neden harcadınız?
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan skandal sözler: Sultanahmet de müze olmalı
ÖNCEKİ HABERLER
81 ilde huzur uygulaması! 935 kişi yakalandı
Abdüllatif Şener'den Erdoğan ve ailesiyle ilgili çirkin paylaşım
Sorumluluk sınavı nedir nasıl olacak 2020 kimler girecek?
Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz
Meslek lisesi öğretmeni 'giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı' tasarladı
Yeşim Ceren Bozoğlu yaşı kaç dizileri ve filmleri hangisi?
Yorumlar