Antalya'da 'Basın mensubuyum' yalanını atan şahıs suç makinesi çıktı

ANTALYA'da uygulanan kısıtlama döneminde kazaya karışıp 'basın mensubuyum' diyerek cezadan kurtulmaya çalışan şahsın, abisinin kimliğiyle gazetecilik iddiasında bulunduğu ve aralarında adam öldürmenin de yer aldığı 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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Olay, 23 Mayıs tarihinde Manavgat ilçesindeki trafik kazasıyla başladı.

Antalya'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Otogar kavşağında Samet B.'nin kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobille, gösterdiği kimlik kartına göre; Fırat Salih S.’nin kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı.

Kazanın ardından sokağa çıkma yasağını hatırlatan polise, önce Alanya’da bir gazetede foto muhabiri olarak çalıştığını ve görevli olduğunu söyleyen Fırat Salih S., daha sonra gazetecilerin çekim yaptığını görünce görevde olmadığını ekmek almaya gittiğini iddia etti.

3 bin 150 TL ceza kesilmişti

Polis merkezinde ifadesi alınan Fırat Salih S., kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Polisin elindeki görevli basın mensupları listesinde adı bulunmayan Fırat Salih S.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

İfade değişikliği için karakola gidince polis şüphelendi

23 Mayıs'ta kazaya karışan ve kendisini Fırat Salih S. olarak tanıtan şahıs, dün Manavgat Şelale Polis Merkezi’ne gelerek kazayla ilgili ifade değiştirmek istediğini söyledi. Şahıs, kimlik olarak olay günü trafik polislerine gösterdiği basın tanıtım kartını gösterirken, tanıtım kartındaki fotoğraf ile şahsın aynı kişi olmadığı görevli polis memurlarının gözünden kaçmadı. Fırat Salih S., ilk ifadesinde yeşilde geçtiğini söylediğini ama kendisinin kırmızıda geçtiğini söyleyerek ifadesinde değişiklik yapılmasını istedi.

Parmak izi alınınca gerçek ortaya çıktı

İfade değişikliğinin ardından polislerin şüphesi üzerine parmak izi alınan şahsın Fırat Salih S. değil, kardeşi Murat S. olduğu belirlendi.

Hakkında, ‘Kasten öldürme’ suçundan toplam 8 yıl 9 ay, ‘Yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘Basit yaralama’ suçundan 6 ay olmak üzere toplam üzere 12 yıl 7 ay ve ‘6136 SKM’ suçundan 500 TL olmak kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve İskenderun İlamat Masası’nca arandığı bundan dolayı da abisi adına Alanya’da bir internet sitesi adına düzenlenmiş basın tanıtım kartını kullandığı belirlendi.

Cezaevinin yolunu tuttu

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Murat S., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat S., korona virüs salgını kuralları gereğince Manavgat Devlet Hastanesi’nde yaptırılan Covid-19 testinin sonucunun kesinleşmesinin ardından cezaevine götürüldü.