CHP öğrenci affı ve ehliyet affı istedi! İşte Ömer Fethi Güner'in önerisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversiteden atılan 1 milyon öğrenci ile insan canına kastetmişler dışındaki ehliyetine el konulanlara af getirilmesini istedi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi. Güner, üniversiteden atılanlar ve ehliyetini kaptıranlar için de af getirilmesini önerdi.

1 milyon öğrenci için af istedi

Üniversiteden ilişiği kesilmiş yaklaşık bir milyon öğrenci bulunduğunu belirten Gürer, okumak isteyen bu kişiler için de öğrenci affı çıkarılması talebinde bulundu.

Cana kast edenler hariç ehliyet affı

Gürer, yaptıkları hatalardan dolayı ehliyetleri elinden alınanlara insan canına kastetmedikten sonra, hatalarını tekrarlamamak şartıyla bir kereye mahsus af getirilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.