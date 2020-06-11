HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

CHP öğrenci affı ve ehliyet affı istedi! İşte Ömer Fethi Güner'in önerisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversiteden atılan 1 milyon öğrenci ile insan canına kastetmişler dışındaki ehliyetine el konulanlara af getirilmesini istedi.

Abone ol

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi. Güner, üniversiteden atılanlar ve ehliyetini kaptıranlar için de af getirilmesini önerdi. 

1 milyon öğrenci için af istedi

Üniversiteden ilişiği kesilmiş yaklaşık bir milyon öğrenci bulunduğunu belirten Gürer, okumak isteyen bu kişiler için de öğrenci affı çıkarılması talebinde bulundu.

Cana kast edenler hariç ehliyet affı

Gürer, yaptıkları hatalardan dolayı ehliyetleri elinden alınanlara insan canına kastetmedikten sonra, hatalarını tekrarlamamak şartıyla bir kereye mahsus af getirilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu Ayasofya'nın tapusunu gösterdi: Tartışmaya açılması manidar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarı yapılabilecek
Pandemi hastanesinde 150 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı! Başhekim açıkladı
Fenerbahçe Nenad Bjelica 1+3 yıl söz kesti! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısında sonuçlar iyi! Reuters son dakika duyurdu
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun savunduğu FETÖ'cü bakın kim çıktı!
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 'Basın mensubuyum' yalanını atan şahıs suç makinesi çıktı
TFF Riva VAR Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri
TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez açıkladı Adana'ya 10 milyar dolarlık dev yatırım!
Robert Koleji fiyatları yıllık kaç para oldu 2020-2022 eğitim yılı
Erzurum'da ilginç olay! Derede kayıp olarak arandı bakın nerede çıktı
e okul sınıf geçme karne sorgulama VBS girişi 2020
Yorumlar