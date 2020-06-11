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Türkiye Gerçekleri ve Ankara Kuşu için önemli karar

Twitter'da 'Türkiye Gerçekleri' ve 'Ankara Kuşu' ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada 'FETÖ propagandası' yaptığı iddia edilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında açılan davalar, yetkisizlik kararıyla İstanbul ve Kocaeli'deki ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenerek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.'Türkiye Gerçekleri' adlı Twitter kullanıcısı Aykın hakkındaki iddianamenin gönderildiği Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da başka bir davada daha yargılanan Aykın'ın iddianamesini 'yetkisizlik' kararıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Temmuz hepimizi yakar beyler
İddianamede, Aykın'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uçsuz bucaksız." ve "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ ağır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler." şeklinde 15 Temmuz darbe girişimini işaret edip bu girişimi meşru ve gerekli gösteren paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti.

'Ankara Kuşu' adlı Twitter kullanıcısı Yaşar hakkındaki iddianame ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 'yetkisizlik' kararıyla Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

FETÖ paylaşımları iddianamede
İddianamede, Yaşar'ın, 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor.", "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış." ve "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı." şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti. Şüphelinin paylaşımlarının FETÖ elebaşı Gülen'i mağdur, örgüt ile elebaşının eylemlerini de meşru gösterme amacını taşıdığı ifade edilmişti.

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