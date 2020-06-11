Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında yeni gelişme

Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

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Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.