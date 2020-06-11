Facebook patent başvurusu yaptı! Projesi deşifre oldu

Facebook’un akıllı gözlük projesine ait yeni detaylar sosyal medya devinin yaptığı patent başvurusu sonrası ortaya çıktı.

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Akıllanan ürünler kervanına gözlükler de katılıyor. Son yıllarda teknoloji dünyasının önde gelen isimleri kendi akıllı gözlük modellerini geliştirmek için yoğun mesai harcamakta.

Sosyal medya devi Facebook’un bir süredir sır gibi sakladığı projeye ait detaylar yapılan patent başvurusu sonrası ortaya çıktı.

TechRadar’da yer alan habere göre, Facebook Glass patentinde gözlüklerin derinlik ve mesafeyi ölçebilmek için kullanacağı yöntemler yer alıyor.

Söz konusu patente göre Facebook, derinlik ve mesafe ölçümü için kamerayı ve lens üzerindeki dalga kılavuzlarını kullanıyor.

ABD basınında yer alan haberler ile ilgili Facebook’tan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.