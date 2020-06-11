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Şampiyonlar Ligi İstanbul'dan alınıyor mu? Kasapoğlu'ndan kritik açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili ''İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok.'' dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında önemli bir açıklama yaptı.

''İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz''
TRT Spor canlı yayınına bağlanan Kasapoğlou'nun açıklamaları şu şekilde: "Geçen yıl Süper Kupa'ya Vodafone Park'ta ev sahipliği yaptık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok."

Anlaşma sağlandı
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile yürüttüğü yoğun temasların ardından bu yıl ev sahipliği yapacağımız seyircisiz Şampiyonlar Ligi finalinin alınıp seyircili 2021 finalinin İstanbul’a verilmesi konusunda taraflar anlaşma sağladı.

St. Ptersburg'dan İstanbul'a
UEFA Yönetim Kurulu, 17 Haziran Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrasında normalde St. Petersburg’da yapılması planlanan 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’a verildiğini duyuracak. Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek bu yılki finalin yeni adresi de belli olacak.

Yeni şehir Lizbon
Birçok iddia ortaya atılırken yeni şehrin Lizbon olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. 2005’te Liverpool ile Milan arasında tarihine geçen Şampiyonlar Ligi finali organizasyonun düzenlendiği, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenen yüzüyle yine muhteşem bir finale ev sahipliği yapması bekleniyor.

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