Eyüpsultan'da oğlu öldürülen baba feryat etti

İSTANBUL Eyüpsultan'da gece saatlerinde yaşanan olayda Oğuzhan Yıldız (21), tabancayla vurularak öldürüldü. Acı olayın haberini alan baba, oğlunun öldürüldüğü parkta gözyaşı döktü.

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Olay, Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlenen cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Öldürülen gencin babası zor sakinleştirildi

Haberi alarak olay yerine gelen Oğuzhan Yıldız'ın babası sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.