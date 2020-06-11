Bilim insanları tepki gösterdi! DSÖ yaptığı açıklamayı geri çekmek zorunda kaldı

Dünya Sağlık Örgütü'nün asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğuyla ilgili açıklamasına tepki gösteren Harvard Üniversitesi bilim insanları DSÖ'yü 'kamuoyunu yanlış bilgilendirmek' ve 'kafa karıştırmakla' suçladı. DSÖ de yanlış anlaşıldığını belirterek açıklamasını geri çekti.

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DSÖ koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığına dair farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğunu belirterek hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanmasını istedi.

Harvard Üniversitesi'nden tepki

Harvard Üniversitesi bilim insanları ise DSÖ'nün bu açıklamasına tepki göstererek DSÖ'yü 'kamuoyunu yanlış bilgilendirmek' ve 'kafa karıştırmakla' suçladı.

Asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden bilim insanları, DSÖ'nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini kaydetti.

DSÖ açıklamayı geri çekti

Tepkinin ardından DSÖ açıklamasını geri çekti. Tekrar açıklama yapan Kerkhove, yanlış anlaşıldıklarını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.