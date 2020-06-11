Türkiye koronavirüsün teşhis ve tedavisi için 600 milyon lira harcadı!
‘Dünya ve Türkiye’de COVID-19 Analizi’ başlıklı raporda, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de şu ana kadar 600 milyon TL’nin üzerinde sağlık harcamasına neden olduğu saptanırken sağlık sisteminin ikinci dalga ihtimaline hazırlıklı olduğu belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. ‘Dünya ve Türkiye’de COVID-19 Analizi’ başlıklı raporda, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de şu ana kadar 600 milyon TL’nin üzerinde sağlık harcamasına neden olduğu saptanırken sağlık sisteminin ikinci dalga ihtimaline hazırlıklı olduğu belirtildi.
Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlattığı mücadele, hız kesmeden devam ediyor. Salgının yeni merkezi Güney Amerika olurken, ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren sosyal izolasyon, sokağa çıkma yasağı ve sınırların kapatılması gibi tüm gerekli önlemleri en hızlı şekilde uygulayan Türkiye, uzmanlara göre ilk dalgayı geride bırakmayı başardı.
Covid-19 salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin bilimsel metotlarla öngörüler geliştiren Econix Araştırma, Mart ve Nisan aylarında açıkladığı 4 ayrı salgın senaryosunun ardından yeni bir rapor daha yayınladı. “Dünya ve Türkiye’de Covid-19 Analizi” başlıklı raporda, Türkiye’de yeni tip koronavirüs tespit edilen hastaların toplam tedavi ve bakım maliyetleri dikkat çekerken, henüz tanı konulmamış hasta sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’deki mevcut vaka tablosu değerlendirildiğinde ise salgının birinci dalgasının geride bırakıldığı, ikinci ve üçüncü dalgaların da daha hafif seyirlerle beklendiğini belirtildi.
Tanı ve tedavi için 623 milyon TL harcandı
Mart, Nisan ve Mayıs ayını kapsayan verilerden hareketle hazırlanan raporda, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 tedavi kılavuzundan ve çalışan uzmanların görüşlerinden hareketle Türkiye’nin hasta yönetimi maliyetleri analiz edildi. Analiz kapsamında uzman görüşlerinden elde edilen verilere göre, Türkiye’de COVID-19 tanısı konulan hastalarının bakımı için yapılan toplam harcamanın 623 milyon 412 bin 232 TL olduğu öngörüldü.