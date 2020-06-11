AK Partili Şamil Tayyar'dan kanallara 'Perinçek' tepkisi!

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmasını "Doğu Perinçek paylaşımı başını yaktı" şeklinde yorumlayanları eleştirdi. AK Partili Tayyar, "Tuhaf olan Perinçek grubunun bize yakın kanallarda itibar görmesi" dedi.

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Eski AK Partili Vekil Şamil Tayyar, görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

"Sorun AK Parti açısından sorguya muhtaç"

AK Partili Tayyar, açıklamasına şöyle devam etti: Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası.

Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu.



Hiç ilgisi yok.



Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi.



Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 10, 2020