AK Partili Şamil Tayyar'dan kanallara 'Perinçek' tepkisi!
Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmasını "Doğu Perinçek paylaşımı başını yaktı" şeklinde yorumlayanları eleştirdi. AK Partili Tayyar, "Tuhaf olan Perinçek grubunun bize yakın kanallarda itibar görmesi" dedi.Abone ol
Eski AK Partili Vekil Şamil Tayyar, görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok." ifadelerini kullandı.
"Sorun AK Parti açısından sorguya muhtaç"
AK Partili Tayyar, açıklamasına şöyle devam etti: Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası.
Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 10, 2020
Hiç ilgisi yok.
Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi.
Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası.
Ne olmuştu?
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in adını vererek yaptığı paylaşımda, “Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz, ilave meziyetlere ihtiyaç var” dedikten kısa bir süre sonra görevinden ayrıldığını ve gazeteciliğe döneceğini açıklamıştı. Sosyal medyada Tayyar’ın ayrılışının Perinçek’le ilgili sözleri nedeniyle ilgili olduğu iddia edilmişti.