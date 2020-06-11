Ayasofya İmam Hatibi Önder Soy anlattı: 4 yılda 7 kişi ezandan etkilenerek Müslüman oldu
Büyük Ayasofya Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Önder Soy, Ayasofya'da 4 yıldır ilk günkü heyecanıyla görevini yaparken, başından geçen ilginç olayları anlattı, "İmamlığım döneminde ezandan etkilenerek Müslüman olan 7 kişiyle hala görüşüyorum" dedi.
Ayasofya'nın 1991'de ibadete açılan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığınca 17 Temmuz 2016'da, imam olarak Kurra Hafız Önder Soy atandı. Soy'un 4 yıldır görev yaptığı Ayasofya'nın dört minaresinden 5 vakit ezan sesi yükseliyor.
Soy, pandemi sonrasında yeni normalleşme sürecinde diğer camilerde olduğu gibi sadece öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kıldırıyor. Musiki dersleri alan, boks yapan, hat sanatı gibi alanlarda uğraşan Soy, Ayasofya'daki imamlık tecrübesini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.
Hünkar Kasrı'nın Osmanlı döneminde padişahların can güvenliğinin muhafaza edilmesi için yapıldığını belirten Soy, bazı rehberlerin, turistlere buranın eskiden ahır olarak kullanıldığını söylediklerine şahit olduğunu ve buna müdahale ederek gerçeği anlattığını dile getirdi. Soy, padişahların bayram ve cuma namazlarını Ayasofya'da kıldığını vurguladı.
"4 yılda 7 kişi ezandan etkilenerek Müslüman oldu"
Dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen turistlerin ezanı dinlediğini, herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadıklarını belirten Soy, imamlığı döneminde ezandan etkilenerek Müslüman olan 7 kişiyle hala görüştüklerini aktardı.