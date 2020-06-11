Ayasofya İmam Hatibi Önder Soy anlattı: 4 yılda 7 kişi ezandan etkilenerek Müslüman oldu

Hünkar Kasrı'nın Osmanlı döneminde padişahların can güvenliğinin muhafaza edilmesi için yapıldığını belirten Soy, bazı rehberlerin, turistlere buranın eskiden ahır olarak kullanıldığını söylediklerine şahit olduğunu ve buna müdahale ederek gerçeği anlattığını dile getirdi. Soy, padişahların bayram ve cuma namazlarını Ayasofya'da kıldığını vurguladı.