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Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma dönemi yeniden başladı

ANKARA'da pandemi nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımalarından ücretsiz yararlanma uygulanması yeniden başladı. Kararı Başkan Mansur Yavaş, sosyal medyadan duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü, salgın sürecinde 21 Mart tarihinden itibaren tedbir amaçlı kullanıma kapattığı 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımını yeniden hizmete açtı.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından corona virüsü salgını öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanımı gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı her gün sadece 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Mansur Yavaş duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile 65 yaş ve üstü vatandaşların bu saatler aralığında serbest kartlarını kullanabileceklerini söyledi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:



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