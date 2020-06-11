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Hatay'da dolandırıcıların oyununa geldi arkadaşı uyarınca kurtuldu

Demirören Haber Ajansı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli Mehmet Duymaz (72), telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının talimatına bir bir uydu. Bankaya 30 bin lira kredi çekmeye giderken takip edildiğini fark eden adam, arkadaşını aradı. Arkadaşının 'Dolandırılıyorsun' demesi üzerine Duymaz, polise gidip şikayetçi oldu.

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İsmet İnönü Mahallesi'nde oturan Mehmet Duymaz'ı arayan telefon dolandırıcısı, kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, Duymaz'a Diyarbakır'daki bir banka şubesinde kendi adına FETÖ üyelerinin kredi çekmek üzere olduğunu ileri sürdü.

Takip edildiğini anlayıp arkadaşını aradı

Şüpheliler, kendisini bu durumdan kurtarmak için 30 bin lira para istedi. Dolandırıcılar, parasının olmadığını söyleyen Duymaz'dan bankadan kredi çekmesi önerdi. Dolandırıcıların ikna ettiği Mehmet Duymaz, bankaya doğru giderken yolda takip edildiğini fark edince şüphelendi. Duymaz, dolandırıcıyla telefondaki konuşmasını yarıda kesip, bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. O da 'dolandırılıyorsun, hemen polise git' deyince kredi çekmekten vazgeçen Duymaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

"Yaptığım hareketleri telefonda anlatıyorlardı"

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken son anda dolandırılmaktan kurtulan Mehmet Duymaz, "Polis ve savcılık olarak operasyon yapmaları gerektiğini söyleyip, kendilerine yardımcı olmamı istediler. Önce söylediklerini yaptım. Bankaya giderken de beni takip ettiklerini fark ettim. Çünkü benim yaptığım hareketleri telefonda anlatıyorlar, 'Mobese ile izliyoruz' diyorlardı. Şüphelenince arkadaşımı aradım o da polise yönlendirdi. Son anda dolandırılmaktan kurtuldum" dedi.

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