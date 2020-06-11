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İstinaf Mahkemesi karar verdi! 17 Aralık kumpas davasında cezalara onama

17 Aralık Kumpas Davası ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, 15'i ağır müebbet olmak üzere 61 sanığa verilen cezaların tamamı onadı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 17 Aralık kumpas davasında sanıklara verilen cezaların tamamını onadı. 15'i ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 61 sanığın cezası böylece kesinleşti.

Kumpas kurup usulsüzlük yaptılar

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanıklı davaya ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.

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