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CHP 'Af Yasası'nın iptal edilmesi için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP, kamuoyunda af yasası olarak bilinen ve 40 bin kişinin cezaeviden çıkmasını sağlayan İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne gitti... AYM, CHP'nin ilk başvurusu için 'esastan görüşme' kararı almıştı...

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, infaz kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ikinci başvuruyu yaptı. Altay, başvuruyu yapmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- İki ay önce de AYM'ye kanunla ilgili olarak bir şekil bakımından başvuru yapmıştık. Anayasa'nın 149. maddesi şekil tarafından başvuruları öncelikle inceler hükmü açık olduğu halde, şekil bakımından yaptığımız ve 10 günle sınırlı olduğu halde, başvurumuza iki aydır sonuç alamamanın üzüntüsünü de yaşadık.

- Kıldan ince kılıçtan keskin sonuçları bakımından bir durumla karşı karşıyayız. Burada kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim.

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