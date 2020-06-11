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Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın alacağı maaşı belli oldu

Fenerbahçe'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında sahaya çıkacak olan Tahir Karapınar, sarı lacivertli kulüpten aylık 20 bin TL kazanacak.

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Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın takımın başına getirildiği açıklanırken tecrübeli isimle ilgili detaylar da netleşti.

Kalan 8 haftada takımın başında olacak
Fenerbahçe'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında Tahir Karapınar olacak. Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağını açıklayan Fenerbahçe'de hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmek.

Aylık 20 bin TL kazanacak
Takımın başında idmanlara çıkan Karapınar'ın maaşı da belli oldu. Sabah'ın haberine göre; Tahir Karapınar sarı lacivertli kulüpten aylık 20 bin TL kazanacak.

“Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey''
Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ile ilgili olarak, “Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum” dedi.

''Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım”
Emre Belözoğlu ayrıca, “Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” şeklinde konuştu.

''Dereağzı’nda çok güzel işler yapacaktır”
Karapınar’ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, “Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca Dereağzı’nda çok güzel işler yapacaktır” dedi.

''8 hafta faydalanma düşüncemizle hamleyi öne çektik''
Emre Belözoğlu şöyle devam etti: “Milli takım, Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi. Fakat mevcut Pro Lisans ihtiyacımız ve tecrübesinden A takımda da 8 hafta faydalanma düşüncemizle hamleyi öne çektik."

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