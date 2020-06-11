Adana'da Suriye uyruklu kız çocuğu uyurken kaçırıldı
ADANA'da Suriye uyruklu akrabalarının yanında yaşayan Fazilet Ali Davut (14), gece saatlerinde dışarıda uyurken kaçırıldı. Polisin güvenlik kameralarını incelediği olayda, bir araçtan şüpheleniliyor.
Suriye'deki iç savaşta babasını, geçen sene de annesini kaybedip Adana'daki amca ve yengesinin yanında hayatını sürdüren 14 yaşındaki Fazilet ali Davut, gece dışarıda uyuduğu sırada kaçırıldı. 3 gündür yeğenlerinden haber alamayan amca ve yenge gözyaşları içerisinde yetkililerden, kız çocuğunun bulunması için yardım istiyor.
Tarlalarda çalışıp, destek oluyordu: Doğum esnasında annesini kaybeden Fazilet Ali Davut, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde yaşayan amcası Ali ve yengesi Helva’nın yanına sığındı. Burada tarlalarda çalışarak amca ve yengesine destek olan Fazilet, iddiaya göre geçen 8 Haziran gece 23.00 sıralarında baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle evin önündeki yatakta uyudu. Aradan 15-20 dakika geçince amca ve yenge yeğenlerini evin içine almak için dışarı çıkınca Fazilet'in yatakta olmadığını gördü.
Güvenlik kameralarına şüpheli araç takıldı: Etrafta Fazilet’i arayan amca ve yenge, daha sonra durumu mahalle muhtarına ardından da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyse bilgileri alıp etraftaki PTT, market ve eczanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Küçük kızın kaybolduğu saatte mahalleye giren ve 7 dakikalık arayla 2 tur atan 1 şüpheli aracın Fazilet’i kaçırdığı ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şimdi her yerde aracı ve Fazilet’i arıyor.
"Ben kızımı çok istiyorum"
Amca Ali, yenge Heval ve Fazilet’in kuzeni Gazel gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istiyor. Gazetecilere konuşan amca Ali, “Kim biliyor, kim gördüyse Allah rızası için bana söylesinler. Ben kızımı çok istiyorum. Terlik, yazma hiçbir şey almadan dışarıda yattı. Nasıl gitti kimse bilmiyor. Biz uyuyor sandık. Sadece bu kız gelsin başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.