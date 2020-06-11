Adana'da Suriye uyruklu kız çocuğu uyurken kaçırıldı

"Ben kızımı çok istiyorum"

Amca Ali, yenge Heval ve Fazilet’in kuzeni Gazel gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istiyor. Gazetecilere konuşan amca Ali, “Kim biliyor, kim gördüyse Allah rızası için bana söylesinler. Ben kızımı çok istiyorum. Terlik, yazma hiçbir şey almadan dışarıda yattı. Nasıl gitti kimse bilmiyor. Biz uyuyor sandık. Sadece bu kız gelsin başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.