Turuncu listedeki İzzet Yiğit adlı terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar'