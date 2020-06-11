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Almanya'dan 'Türkiye'ye seyahat' açıklaması: Yakın iş birliği içerisindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurt dışı seyahatlerle ilgili dikkat çeken açıklamar yaptı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarıyla ilgili Ankara'yla yakın iş birliği içerisinde olduklarını açıkladı. 

'Ankara ile yakın iş birliği' vurgusu

Bakan Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ne zaman kaldırılabileceğiyle ilgili Ankara ile "yakın iş birliği" içerisinde olduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Almanya daha önce AB üyesi ve Schengen bölgesi ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı almış, AB dışı bazı ülkelerle ilgili de istisna kararlar alınabileceği vurgulanmıştı.

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