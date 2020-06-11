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Ekrem İmamoğlu'na Ayasofya soruldu cevabı olay oldu!

Son günlerde Ayasofya açılacak mı açılmayacak mı tartışması gündemden düşmüyor.Yunanistan'la Türkiye arasında gerilime sebeb olan konu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu ise ''ihtiyaç bulunduğuna inanmıyorum'' dedi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferasla katıldı. İmamoğlu’na katıldığı panelde, Ayasofya'nın ibadete açılması konusu hakkındaki görüşleri soruldu. Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusunu yöneltti.

İhtiyaç bulunduğuna inanmıyorum
İmamoğlu soruya, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor.

Bizim sorumluluğumuzda değil
Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor." ifadeleriyle cevap verdi.

Ayasofya ortak miras
Aynı panelde bulunan Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ise İmamoğlu'nun sözleri üzerine Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğu söyleyerek, "Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu.

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