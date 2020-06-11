İstanbul'un ormanlarını korumak için "Doğa devriyesi" başladı! Ağır silahla donatıldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ormanların korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla " Doğa Devriyesi" projesi başlattı. Havadan polis helikopteri ve termal drone'lar ormanları denetlerken, yerden ise atlı polisler, yunus polisleri, özel harekat polisleri ile özel eğitimli polis köpekleri de uygulamalara katılacak.