Sivas'ta serinlemek için nehre giren 4 kişiden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu. İhbar üzerine ekiplerin başlattığı arama çalışmasında 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti.

2 çocuktan acı haber geldi

Canlarını hiçe sayıp suya giren çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Öte yandan nehirde arama çalışması başlatılırken, polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.