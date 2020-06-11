TBMM Başkanvekili açıkladı! İşte Meclis'teki koronavirüs vaka sayısı

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, koronavirüs salgını sürecinde 9'u personel olmak üzere 10 kişinin korona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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"Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin tedavi süreci devam etmektedir." diyen TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, "Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir" açıklaması yaptı.

"3 kişinin tedavi süreci devam ediyor"

Koronavirüs salgını sürecinde 9’u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Erdoğmuş, şöyle konuştu:

- Bu kişilerden 7’sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar.

- Biri TBMM’de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir.

- Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur.