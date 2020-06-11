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Beşiktaş'tan Nana Ampomah için kiralama teklifi

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah'ı kiralamak için teklif yaptı.

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Beşiktaş, önümüzdeki sezon için uygun maliyetli transfer arayışlarını sürdürürken gündeme gelen son isim Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah oldu.

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'ta sıkıntılı bir dönem geçiren oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. 

Geçtiğimiz yaz 4 milyon euro karşılığında Waasland-Beveren'den Fortuna Düsseldorf'a transfer olan oyuncu için Belçika'dan Club Brugge'nin de ismi geçmesine rağmen Beşiktaş'ın transfer için erken harekete geçerek avantaj sağladığı belirtildi. 

Bu sezon Bundesliga'da sadece 12 maçta oynama şansı bulan 24 yaşındaki Ganalı oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor.

Özellikle Belçika'daki döneminde performansıyla büyük dikkat çeken kanat oyuncusunun transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu aktarılıyor. 

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