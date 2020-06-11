Kimsenin konuşmadığı Ayasofya gerçekleri

Hadi Özışık'ın moderatörlüğünde Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun gündemi değerlendirdi. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemini kilitleyecek olan Ayasofya gerçekleri;

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Abdurrahman Uzun, Ayasofya konusunun siyasi değil dini bir konu olduğunu söyledi. Bu konuyu siyasetin iç meselesi haline getirilmemesi gerektiğini belirten Uzun, Ayasofya'nın açılması için zaman ve zeminin uygun olduğunu ve kararın da bu yönde olacağını ileri sürdü.

Hadi Özışık'ın moderatörlüğünde Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun gündemi değerlendirdi. Programın en tartışmalı bölümü ise Ayasofya'nın açılması konusunda yaşandı.

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İşte programda Ayasofya'nın açılması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Uzun'un sözleri:

"Müslümanların üç kutsal mabedi var hatta dört var. Bunlardan bir tanesi Kabe'dir ve Suud ailesinin işgali altındadır. Hac organizasyonunun güvenliğini İsrail firması yapıyor. Mescid-i Nebevi yine Suud ailesinin işgali altında. Kudüs ise İsrail'in işgali altında. Ayasofya ise Lozan'ın işgali altında.

"Ayasofya kilit noktadır"

Koronovirüs sürecinden sonraki günler daha hayırlı olacak. Dünya yeniden dizayn ediliyor. Ayasofya burada kilit nokta. İYİ Parti'nin verdiği teklif Ayasofya'nın açılıp açılmama teklifi değil. Kimse şark kurnazlığı yapmasın. İYİ Parti'nin vermiş olduğu teklif Ayasofya'nın açılıp açılmaması konusunda soruşturma komisyonunun kurulması teklifidir. Neyini araştıracaksın? Araştırma komisyonunun kurulması teklifini vermek süreci uzatmaktır. 2 Temmuz'da Allah'ın izniyle Ayasofya açılacaktır. Ayasofya dünyadaki Müslümanların yeni sembolüdür.

"Siyasetin iç meselesi değildir"

Şu anda hiçbir AK Parti milletvekili veyahut hiçbir MHP milletvekili Ayasofya'yı iç siyasetin meselesi yapmıyor. İç siyaset meselesi yapan dün Meclis'te konuşan "Ayasofya'nın müze olması yetmez Sultahahmet'i de müze yapmamız gerekir" diyendir. Özgür Özel de millet tepki gösterince geri vites yaptı ve "müze gibi korunması lazım" dedi. Doğru diyorsun sana baktığım zaman seni de müzeye konman lazım.

Sultanahmet'in zemini neden oynak?

Sultanahmet'in zemini oynak zemindir. Üç adım at, mermer oynamaya başlar. Neden biliyor musunuz? O şeflik döneminde Sultanahmet'in tadilatı sırasında içerisinde atları ve katırları bağladıkları için. Sultanahmet'in zemini katır sidiğinden dolayı bir türlü düzgün zemin değildir orası. Bu insanlar bunları unuttular. Kalkmış Faik Öztrak burayı "açarsanız açın" diyor. Ne açıyorsun, çeşme mi açıyorsun!

Ayasofya'yı açarken öyle bir çatırdamalı ki İstanbul'un yedi tepesinden ses gelecek o gün! Ayasofya siyasi bir mesele değildir, siyasetin de konuşacağı mesele değildir. Bu konuda konuşacak adam siyasi değil dini konuşması gerekir.

Ahmet Davutoğlu'nun o sözlerine tepki!

Ahmet Davutoğlu, hani kendine bir yer bulacak bir yerden çakacağım diye Ayasofya'yı "AK Parti sıkıştı da gündeme getiriyor" diyor. Ayasofya ile ilgili böyle bir benzetme yapmak, bütün geçmişe ve senin de geçmişine ihanet etmek demektir! Saadet Partisi'ne bakıyoruz, etmeyin böyle. Biz 30 senedir Erbakan Hoca ile beraber slogan atıyoruz. Buranın zincirleri kırılsın burası özgürleşsin diye mücadele ediyoruz.

"Ayasofya'nın açılma zamanı gelmiştir"

Bir Cumhurbaşkanı kararnamesine bakar diyen arkadaşlar var. Peki madem bir kararnamesine bakıyor da DEVA Partisi'ndeki arkadaşlara sesleniyorum. Sizin büyük babanız olan Abdullah Gül, cumhurbaşkanıyken neden kime kalkıp ona söylemedi? "Açsana şu Ayasofya'yı" diye niye söylemedi?

Ayasofya'nın açılması için zaman, zemin ve dil önemlidir. Zamanı gelmiştir, zemin oluşmuştur şimdi bizim dilimize kalmıştır olay. Ayasofya bir kılıç hakkıdır, Yunanistan şunu söylüyor diyerek bu dili kullanmayacağız. Ayasofya'nın mana dünyasındaki anlamı konuşmak zorundayız."