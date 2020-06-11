İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'nin genel müdürlüğüne Alper Bilgili atandı. Daha önce bu görevi vekaleten yürüten Alper Kolukısa ise İETT genel müdür yardımcılığı görevine geri döndü.

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İstanbul'daki kent içi toplu taşıma hizmeti veren İBB'ye bağlı İETT'nin yönetiminde değişikliğe gidildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul seçiminin ardından göreve geldiğinde önceki dönemin İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ı değiştirmeyerek birlikte çalışmaya devam etmişti. Bağış, "kendi kadrosunu kuramadığı" gerekçesiyle 4 Eylül 2019'da görevinden istifa etmişti. İstifasının ardından boşalan genel müdürlük koltuğuna kısa süre önce İETT'de Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilen Hamdi Alper Kolukısa atanmıştı.



ALPER BİLGİLİ KİMDİR?

Alper Bilgili, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) ulaşım mühendisliği alanında tamamladı. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) işletme eğitimi yüksek lisans (MBA) eğitimi aldı.

Bilgili, iş yaşamına 1999 yılında Omsan Lojistik'te başladı. Sonra 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) ve IRU tarafından verilen CPC mesleki yetkinlik belgelerine de sahip olan Alper Bilgili, 2011 yılında IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi, 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi Ödülleri'ni de almış bulunuyor. Evli ve iki çocuk babası olan Bilgili, iyi derecede İngilizce biliyor.