Dolar Kuru kritik seviyeyi geçti! Dolar neden yükseliyor?

Borsa İstanbul Endeksi, 108 bin 745 puan ve 110 bin 158 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 155 puanda tamamladı. Dolar ise yukarı doğru bir ivmelenme sergiledi.

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Piyasalar, FED 'in faiz kararının ardından hareketlendi. Önceki gün akşam saatlerinde açıklanan faiz kararı sonrası dolar kuru aşağı yönlü seyir izlerken altın yükselmeye başlamıştı.

Fed faizi sabit tuttu

Fed 'in Haziran 2020 toplantısında faiz indirim ya da artırım kararı çıkmadı. Amerikan Merkez Bankası faizi 0 ile 0.25 bandında tuttuğunu açıkladı.

Dolar kritik seviyeyi geçti

Fed kararı sonrası bir miktar düşen ve 6.77 TL 'ye gerileyen dolar kuru, bugün öğleden sonra yükselişe geçti. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre dolar kuru 6,8 TL seviyesini geçti ve 6,8333 TL seviyesinde sabitlendi.

İşte dolar kurunda bugün öğleden sorna yaşanan artış.

Öğle saatlerinden sonra gram altında da yükseliş meydana geldi. Sabah saatlerinde 376 TL seviyelerinde seyreden gram altın , kapanışa doğru yükselmeye başladı ve kritik 380 TL sınırını geçerek 383 TL 'ye yükseldi.