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11 Haziran Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4763'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 174.023'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 148 bine yaklaştı
Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 21 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta satusu 147 bin 860'a yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 266 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ;

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