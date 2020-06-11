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Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerinden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı.

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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.

Vatandaşların dikkatli olması istendi
Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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