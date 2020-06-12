Otobüs bileti tavan fiyatında indirim! İşte yeni ücret tarifesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden belirlendi. Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski ve yeni hali şu şekilde...

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Bakanlık, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'ta yayımladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.

Söz konusu tebliğle otobüs bilet fiyatları devlet güvencesi altına alınırken, vatandaşlara yüksek fiyatlarla bilet satılmasının önüne geçilmişti. Bakanlık, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

Doluluk oranı yüzde 70-75'lere çıkacak

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.

Yüzde 30 düşürülecek

Bakanlık, kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek.

İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak

Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek. Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski ve yeni hali şu şekilde:

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.