Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı İsmail Dükel ise serbest bırakıldı

Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler Dükel ve Yıldız ile astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yıldız tutuklandı Dükle serbest kaldı

Söz konusu isimlerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükle ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soylu çok sert çıkmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldız'ın “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş.”paylaşımını alıntılayarak, “Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” demişti.