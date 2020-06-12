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Trump ve Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken FETÖ detayı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Trump ve Erdoğan'ın telefon konuşmasını bugünkü köşesine taşırken FETÖ’cülerin ABD’deki protesto gösterilerinde başı çektiği detayı dikkat çekti.

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8 Haziran günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya’daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya’nın Libya’da sıkışmasından ABD’nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya’da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerini çalışacaklar.

Trump her ne kadar Libya’daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı FETÖ’nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı gündeme getirdi.

'FETÖ’cüler ABD’deki protesto gösterilerinde başı çekiyor'
Hürriyet yazarı Hande Fırat, iki liderin telefon konuşmasını bugünkü köşesine taşırken şu ifadeleri kullandı; ''Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, Türkiye’de FETÖ’cülerin olayları, protestoları nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı. Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isim de sayarak FETÖ’cülerin ABD’deki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp, FETÖ’cülerin Hillary Clinton’ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump-Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım.

Kim daha genç görünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesini TRT ekranlarında anlatırken aralarında nüktedan bir sohbet geçtiğini de söyledi. Nüktedan sohbetin içeriği de merak konusu oldu. Açıklayayım: “Gençlik... Daha doğrusu kimin daha genç göründüğü idi”... Yaşlarını göstermedikleri yönünde karşılıklı yaptıkları iltifatlar liderleri ve ekiplerini de gülümsetti.

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