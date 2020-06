Karius'tan Beşiktaş'a sitem dolu sözler

Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Loris Karius, siyah-beyazlı ekipte hem iyi hem de kötü deneyimler yaşadığını söyledi.

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesini fesheden Loris Karius, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımda iyi ve kötü deneyimler yaşadığını belirten Karius, ''Beşiktaş'ta hem olumlu hem de olumsuz deneyimlerim oldu. Birkaç sakatlık dışında hemen hemen tüm maçlarda oynadım. Avrupa Ligi'ndeydik ve yeterli olmasa da ilk yıl şampiyonluk mücadelesi verdik.'' diye konuştu.

''Kulüple oyuncu arasında güven olmalı''

Sözleşmesini feshetmesiyle ilgili konuşan Karius, ''Kesinlikle doğrudan futbolla alakalı olmayan problemler vardı. Oyuncuyla kulüp arasında belirli bir güven olmalıdır. Bu durum artık böyle olmadığında iyi hissetmek zordur. Ancak her şeye rağmen stadyumdaki taraftarlarla ve sahadaki takım arkadaşlarıyla çok eğlenceli zamandı.'' dedi.

''Premier Lig'in yarısı beni istiyordu''

İdolünün her zaman Oliver Kahn olduğunu belirten Karius, genç yaşlarda Manchester City'ye transferi öncesi birçok Premier Lig takımının kendisini istediğini de söyledi; ''U-16 Milli Takımı'nda oynuyordum. O zamanlar her türlü kulüpten teklif aldım. Premier Lig'in yarısı beni istiyordu. Ancak Manchester City bana somut bir plan gösterdi ve her konuda yardım etti. Bu beni büyüledi ve İngiltere'ye gittim''

Sözleşmesi bitmeden terk etti

Stuttgart ve Manchester City altyapısında görev yapan Karius, daha sonra Mainz, Liverpool ve Beşiktaş'ta top koşturdu. Alman kaleci alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Beşiktaş'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini lig sona ermeden feshetti.