Rebrov'dan Fenerbahçe iddiasına yanıt

Ferencvaros'un ligde Paksi ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra Ukraynalı teknik adama Fenerbahçe ile anlaşıp anlaşmadığı soruldu. Rebrov, iddiaları yalanladı.

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Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut ile yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ukraynalı teknik adam Rebrov isimleri öne çıkıyor.

Son iddia ise, Fenerbahçe'nin Rebrov'la söz kestiği ve önümüzdeki sezonun başlamasıyla birlikte takımın başına geçeceği yönündeydi. Ferencvaros Teknik Direktörü Rebrov'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi. Ferencvaros'un ligde Paksi ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra Ukraynalı teknik adama Fenerbahçe ile anlaşıp anlaşmadığı soruldu.

"Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki iddialar doğru değil''

Sergei Rebrov'a yöneltilen "Seneye Fenerbahçe'nin başına geçeceğiniz konuşuluyor. Ne dersiniz?" sorusuna Ukraynalı teknik adam, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki iddialar doğru değil." şeklinde cevap verdi.

Laszlo Boloni iddiası

Son olarak Rumen basınında GSP Romania, Ferencvaros'un yeni sezonda Rebrov'un Fenerbahçe'nin başına geçecek olmasından dolayı boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Laszlo Boloni'yi getireceğini yazdı.