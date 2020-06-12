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Şanlıurfa'da 21 bina ve bir sokak karantinaya alındı

ŞANLIURFA 'da kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı.

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Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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