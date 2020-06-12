THY ABD uçuşlarına yeniden başlıyor! Tarih verildi
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında durdurulan ABD uçuşlarının 19 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı.Abone ol
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 19 Haziran'da başlayacak.
İlk uçuş yapılacak yerler
Kuzey Amerika'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve Los Angeles olacak.
'Haftada 3 uçuş' planı
'Haftada 3 uçuş' olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emre Kınay muhabirin sorusunu duyunca ortalığı yıktı! 4 kişi zor zapt etti