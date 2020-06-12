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THY ABD uçuşlarına yeniden başlıyor! Tarih verildi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında durdurulan ABD uçuşlarının 19 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı.

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Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 19 Haziran'da başlayacak.

İlk uçuş yapılacak yerler

Kuzey Amerika'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve Los Angeles olacak.

'Haftada 3 uçuş' planı

'Haftada 3 uçuş' olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.

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