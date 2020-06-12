Taşıyıcı anne skandalı! 46 bebek otelde aileleri yurtdışında kaldı

Karantina nedeniyle 46 bebek otele yerleştirilmişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirmişti.