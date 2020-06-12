Taşıyıcı anne skandalı! 46 bebek otelde aileleri yurtdışında kaldı
UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de özel bir klinikte, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebe otele yerleştirildi. Bebeklerden 6'sının ailesi gelip çocukları aldı, 29 bebek ailelerini bekliyor.
Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen bebeklerini, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke sınırları kapalı olduğu gerekçesiyle göremeyen 6 aile daha Kiev’deki bir otelde bulunan bebeklerini teslim aldı. Bebeklerine kavuşan aile sayısı 17'ye yükseldi.
Ukrayna Parlamentosu’nun İnsan Haklarından Sorumlu Yetkilisi Ludmila Denisova, Ukrayna’ya gelen ve karantina sürecini geçiren 7 ailenin daha çocuklarını teslim alabilmek için gerekli işlemleri tamamladıklarını açıkladı.
Ukrayna basınına bilgi veren Denisova, “Ukrayna Sağlık Bakanlığı, taşıyıcı annelerden doğan bebeklerini almak isteyen yabancı ailelerin ülkeye gelebilmeleri için özel izin çıkarıyor. Aileler gelmeye başladı. Ancak zorunlu karantina uygulaması nedeniyle şu an gözlem altındalar” dedi.
Karantina nedeniyle 46 bebek otele yerleştirilmişti
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirmişti.