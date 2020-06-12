Abdurrahim Albayrak futbolcularla görüşüyor

Pandeminin futbolda maddi yönden oluşturduğu kriz doğrultusunda Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, futbolcularla bir bir masaya oturuyor. Maaş indiriminin konuşulduğu masada Albayrak'ın, futbolcuların 3'te 2'siyle anlaştığı öğrenildi.

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Bir yandan şampiyonluk planları yapan Galatasaray yönetimi bir yandan da takım bütçesini düşürmek için çalışmalarını yürütüyor.

Albayrak futbolcularla masaya oturuyor

Koronavirüs nedeniyle gelirlerin daha da düşmesi sonrası oyuncularından maaşlarında indirim isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir bir anlaşmaları yapmaya başladı. Başta kaptanlar Muslera ve Selçuk'un her türlü fedakârlığa hazır olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşmelere başladı.

Aynı şartlarda devam edilemez

Takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen ancak dünya futbolundaki mali kriz nedeniyle mevcut şartlarda aynı sözleşmelerle devam etmelerinin mümkün olmayacağını anlatan Albayrak, yeni teklifleri oyunculara iletmeye başladı.

Genelde olumlu dönüş alan ve şu ana kadar takımın 3'te 2'si ile anlaştığı öğrenilen Galatasaray İkinci Başkanı'nın birkaç gün içinde tüm futbolcularla yeni sözleşmeler için el sıkışmayı hedeflediği gelen haberler arasında.