İstanbul Kadıköy Belediyesi binasında intihar girişimi
İSTANBUL Kadıköy'de belediye binasına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından intihar teşebbüsünde buluna kişi, ikna edilerek aşağıya indirildi. Çevredeki bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü çekti.
İSTANBUL Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy Belediyesinde meydana gelen olayda; simitçilik yapan İbrahim A., 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
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Cama çıkan kişiyi gören çalışanlar; polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler; vatandaşlar ve çalışanları uzaklaştırmaya çalıştı.
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İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı yastık açtı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulundu.
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İntihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın camın kenarında yürüdüğü anlar, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
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