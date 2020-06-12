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Esra Adıyaman Aslan kimdir yaşı kaç TRT spikeri neden öldü?

2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınan Esra Adıyaman Aslan uzun süredir kansrr ile verdiği savaşta yenildi ve öldü. TRT spikeri Hakan Aslan ile evli olan Esra Adıyaman Aslan'ın hayatı merak konusu oldu.

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Esra Adıyaman Aslan kanser ile verdiği amansız savaşı kaybetti ve hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapanÇağatay Gökmen verdi. Peki kendisi gibi TRT spikeri olan Hakan Aslan ile evli olan Esra Adıyaman Aslan kimdir?

2000'li yıllarda TRT ekranında sunduğu pprogramlar ile ekrana gelen Esra Adıyaman Aslan uzun süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve İzmir Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. 

Uzun yıllardır TRT’de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

ESRA ADIYAMAN ASLAN KİMDİR: Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti. Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı. 

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