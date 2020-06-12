Emre Belözoğlu'ndan Balotelli'ye veto: Asla olmaz

Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.

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Adı Galatasaray'la anılan ve İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye de önerildi.

“Balotelli mi? Asla olmaz”

Fanatik'te yer alan iddiaya göre; 29 yaşındaki yıldızın senelik 3 milyon Euro maaşla 3 yıllık kontrata imza atmaya hazır olduğu mesajı gönderildi. Yönetim de bunu, yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu’na iletti. Ancak Emre, “Balotelli mi? Asla olmaz” diyerek transfere karşı çıktı.

Sorunlu diye veto etti

Tecrübeli futbolcunun, her ne kadar çok iyi bir forvet olsa da gittiği her takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle İtalyan yıldızı veto ettiği öğrenildi. Emre’nin bu çıkışı sonrası yönetim, bu transferi gündeminden çıkarttı.

Bedava transfer

Brescia'nın ise Balotteli'yi 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedava gönderebileceği öğrenildi.