HABER /  SPOR
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü!

Ocak ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ın Los Angeles Bölgesi Emmy Valileri Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.

Abone ol

Amerikan Televizyon Akademisi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD basketbolunun Los Angeles Lakers takımıyla özdeşleşen efsanevi ismi Kobe Bryant’ın Los Angeles Bölgesi Emmy Valileri Ödülü’nü almaya hak kazandığı belirtildi.

18 Temmuz’da verilecek ödüle Bryant’ın, Los Angeles’in gelişimine sunduğu katkılardan dolayı layık görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyon Akademisi, bir basketbol efsanesi ve yardımsever Kobe Bryant’ın 72’nci Los Angeles Bölgesi Emmy Valilik Ödülü’nü almaya hak kazandığını ilan etmekten gurur duyar."

Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde 26 Ocak’ta meydana gelen helikopter kazasında 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Varank'tan koronavirüs ilacına ilişkin flaş açıklama: Çok önemli bir ilacı ürettik
Diyanet açıkladı! Ayasofya'da bulunan mozaik ve resimler ne olacak?
Uşak'ta korona virüslü hasta hemşireye saldırdıktan sonra 3. kattan düşerek öldü
Otobüs bileti tavan fiyatında indirim! İşte yeni ücret tarifesi
Trump ve Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken FETÖ detayı
Online sınavda porno izleyen Hasan Kaval istifa etti bakın kendini nasıl savundu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı iddiasına yanıt!
ABD, Türkiye'nin F-35'lerine resmen çöktü! ABD ordusuna verdiler
Abdurrahim Albayrak futbolcularla görüşüyor
Esra Adıyaman Aslan kimdir yaşı kaç TRT spikeri neden öldü?
ABD'den 'Metin Topuz' kararına tepki: İlişkilerimize zarar veriyor
İOKBS ne zaman 2020 bursluluk sınav tarihleri MEB takvimi duyurdu
Yorumlar