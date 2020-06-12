10 maddelik öneri paketi açıklayan CHP’den hükümete çağrı!

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hükümete çağrı yaparak 10 maddelik öneri paketi açıkladı.

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“Yerel yönetimler koronavirüs salgınında olağanüstü bir çaba içerisinde oldu." diyen CHP'li Seyit Torun, "Ama ülkeyi yönetenlerin belediyelerin yükünü üzerinden alacak, hiçbir desteği olmadı." diye konuştu.

"Biz AK Parti'li belediyelerden müthiş borç yükü devraldık." ifadelerini kullanan CHP'li Torun, "belediyeler rahatlatılmalı”çağrısı yaptı.

İşte CHP'li Torun'un 10 maddeden oluşan öneri paketi:

1 – Belediyelerin sözleşmelerinden kaynaklanan ve bankalara olan kredi borçları ertelenmeli, kamuya ait borçlarının faizleri silinmelidir.

2 – Yurt içi ve yurt dışı hibe programlarından belediyelerin daha rahat yararlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

3 – Belediyelere gelir getirici yatırım projelerinde borçlandırma limiti arttırılmalıdır. Kamu bankaları belediyelere uzun vadeli ve piyasa oranlarından düşük kredi olanakları sağlamalıdır.

4 – Temel belediye hizmetlerinin sürdürülmesi adına, su ve kanalizasyon, altyapı, arıtma tesisi gibi alanlarda kullanılmak üzere faizsiz kredi imkanı sağlanmalı veya hibe programları başlatılmalıdır.

5 – Tüm kamu hizmetlerinde kullanılan personel, araç gereç gibi konularda belediyelerin ödedikleri vergiler yeniden düzenlenmelidir.

Seyit Torun

6 – Toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıtlarından tahsis edilen vergiler kaldırılmalıdır.

7 – Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belediyelere verilen yardım ödeneği kriterleri somut biçimde belirlenmelidir.

8 – Vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan payın hesaplanmasında kullanılan oranlar güncellenmeli. Bu oran büyükşehir belediyelerinde en az yüzde 10, diğer belediyelerde en az yüzde 6'ya yükseltilmeli.

9 – Oluşabilecek gıda krizine karşı belediyelerin tarımsal üretime katkıda bulunmasına yönelik çalışmalar desteklenmeli, özel sektöre sağlanan teşviklerden belediyeler de yararlanmalıdır.

10 – Artan işsizlik karşısında İŞKUR destekli projeleri çoğaltarak belediyelerin istihdam edilebilirlik kapasitesi arttırılmalıdır.