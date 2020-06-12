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'Sultanahmet’i müze yapalım’ demişti CHP'li Kaboğlu'nun eleştirilere yanıtı şaşırttı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Sultanahmet de müze olmalı” önerisiyle ilgili eleştirilere "Yok yok, öyle bir şey olabilir mi? Benim ‘Burası ibadethane olmaktan çıkarılsın’ gibi bir beyanım olmadı” diye karşılık verdi.

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CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı” sözleri tepki çekti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tartışılan isimle konuştu ve aldığı yanıtları, noktasına virgülüne dokunmadan bugünkü köşe yazısında aktardı.

‘Sultanahmet de müze olmalı’ öneriniz tartışılmaya başlandı.

Kaboğlu: “‘Ayasofya’yla ilgili karar Danıştay’dan bekleniyor. Oysa pek âlâ yürütme yapabilir. Şu aşamada Danıştay’ın bağımsız karar vermesi de zor. Bu kadar yürütmenin baskısı altındayken’ dedim. Oradan bir açılım yaptım. ‘Buralar insanlığın ortak mirasını temsil eden alanlar’ dedim. ‘Ayasofya böyle, Topkapı Sarayı böyle, Sultanahmet böyle. Bunlar evrensel değeri olan, bizi dünya ölçeğine taşıyan alanlardır. Daha üstün, daha evrensel bir koruma statüsüne kavuşturmalıyız Böyle düşünmeliyiz. Yoksa bunları indirgeyici anlamda değil’ biçiminde açıklama yaptım.”

"Evrensel bir bakış açısıyla empati yapma anlamında söyledim"

Sözleriniz, ‘CHP’nin eline imkân geçse Sultanahmet’i de müzeye çevirecek’ şeklinde değerlendirmelere konu oldu.

Kaboğlu: “Yok yok, öyle bir şey olabilir mi? ‘Benim burası ibadethane olmaktan çıkarılsın’ gibi bir beyanım olmadığı gibi, benim görüşüme göre bunlar insanlığın ortak mirası çerçevesinde yer alan üstün değerdir. Benim oradaki amacım, Ayasofya’yı konuşuyoruz, Topkapı Sarayı müzesini konuşuyoruz. Bizim Sultanahmet Camisi dünya ölçeğinde bir mirastır. Bizim ulusal ölçeğimizi de aşan bir değere sahiptir. Daha üst bir statü vermeliyiz anlamında. Ayasofya müzedir ama ibadethane olarak da kullanılıyor. Sultanahmet’in hiçbir zaman ibadethane olmaktan çıkarılması değil, daha evrensel bir bakış açısıyla empati yapma anlamında söyledim. Yoksa öyle bir şey söz konusu olamaz."

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