Fenerbahçe'de Carlos Eduardo sesleri

Fenerbahçe'nin, Al Hilal takımıyla bu sezon sözleşmesi sona eren Carlos Eduardo ile görüştüğü yazıldı. Arap basınında yer alan habere ek olarak Eduardo, 144 maçta 74 gol, 18 asistlik performansla göz doldurdu.

Abone ol

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Carlos Eduardo.

Arap basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin Al Hilal’le sözleşmesi sona eren Carlos Eduardo ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de görüşü

“Türkler’in Eduardo bombası” olarak verilen haberlerde Sambacı’nın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği vurgulandı. 2015 yılında Al-Hilal’e gelen Eduardo, 10 numarada oynamasına rağmen 144 maçta 74 gol, 18 asistlik müthiş bir performans sergiledi.