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Türkiye'de korkulan oluyor koronavirüs vaka sayısı binin üzerine çıktı

TÜRKİYE'deki koronavirüs vaka sayısı 12 Haziran tarihi itibariyle yeniden binin üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4778'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 175.218'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 150 bine yaklaştı
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1242 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle, iyileşen toplam hasta sayısı 149 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı 664'e, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 282 oldu.

Vaka sayısı uzun aradan sonra binin üzerine çıktı
Öte yandan, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de günlük vaka sayıları uzun bir aranın ardından ilk kez binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ;

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